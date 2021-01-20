新北市一名人妻107年嫁給大陸籍男子後，遠赴韓國陪丈夫工作生活，不料卻遭對方言語辱罵、家暴，甚至掐她脖子、拿頭撞牆，她因為簽證問題無法工作，丈夫不諒解不願提供生活費，她只好再當地打黑工賺錢過活，去年她因病返台治療後，丈夫開始封鎖她電話、不告知搬家後住處拒絕見面，讓她心碎之後訴請離婚，法院判准，可上訴。

判決書指出，該妻子在107年12月與大陸籍的丈夫結婚，婚後陪同對方到韓國工作生活，但她發現丈夫婚後情緒控管變得非常差，2人吵架時，對方經常把離婚掛在嘴邊、對她惡言相向、辱罵，隔年開始甚至會動手施暴，對方前年8月某日一氣之下，對她掐脖子、拿頭撞牆壁，她因為擔心影響對方在韓國的工作，因此一直隱忍未報案。

此外，妻子控訴丈夫有強烈控制欲與不信任感，每次吵架就會封鎖她、拒接她的電話，也會要求她將手機內所有異性的資料刪除，讓她心裡承受極大壓力；她因為簽證問題無法在韓國工作，丈夫竟然不諒解、拒絕提供生活費，她回台灣動手術，對方也不願意提供醫療費用，全靠她的存款和在韓國打黑工賺微薄薪水過活。

去年3月該妻子不顧疫情回到韓國，不料卻遭丈夫因不明原因拒絕見面，對方也不願意幫助處理簽證續簽問題，甚至要求她搬回台灣自行租屋，她最後忍無可忍、訴請離婚；法院認為，夫妻前年10月分居至今，該丈夫不但拒絕告知妻子現居地、封鎖電話，足見已無意願共營婚姻生活，判斷難有維持婚姻共同生活之可能，判處離婚確定。可上訴。

(中時新聞網)