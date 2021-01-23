新竹縣竹北市一處資源回收場23日下午發生一起工安意外，56歲的田姓女子疑似在廠內工作，意外遭泰籍同事操作的堆高機輾壓，當場大量失血、內臟破裂死亡，其先生也在場目擊意外。現場人員雖撥打119求救，但因田女已明顯死亡，轉報警方、勞工處前往調查，釐清真相。

此起事故約發生於下午2點許，田姓女子、操作堆高機的泰籍員工，疑因視線受到影響，未注意彼此位置，據了解，泰籍員工不慎輾過田女時，田女丈夫立即發現後，並馬上大叫阻止，泰籍員工疑因過度緊張，疑似又倒車再度輾過田女。

據了解，田女與先生同樣受雇於此家資源回收場，事發當時，夫妻倆均一同上班，未料卻瞬間天人永隔。新竹縣消防局獲報後，立即派員前往現場，並線上指導CPR。但田女仍因大量失血、明顯死亡，現場未送醫，至於田女死因、泰籍員工疏失，警方已調現場監視器，釐清事發原因。

(中時新聞網)