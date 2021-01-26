北市北投區立農路附近的工地，於25日上午9點多，傳出一起死亡工安意外，當時該處正在施作建築新建工程，但卻傳出有1名待在地下室3樓的男性勞工，遭重物從高度約9公尺的距離，快速飛落擊中，緊急送至台北榮民總醫院急救後，仍不治死亡，北市勞動局勞動檢查處已依法勒令工程單位停工，待釐清後再論罰則。

勞檢處透露，在單位接獲通報後，即派員前往調查，初步研判，工地進行地質改良作業，構臺上的機具在移動過程中，有2支木頭角材（調整機具水平的角材）未確實固定好，造成物體飛落，受害勞工雖有戴安全帽，但仍被擊中，釀成死傷。

北市勞動局長陳信瑜表示，雇主對在工作場中，應該加強所有工程安檢措施，並且須針對物體飛落的情況，提早設置防止物體飛落的設備，才能有效的確保全體勞工，能有安全的工作環境。

勞檢處代理處長梁蒼淇強調，此工地的工程單位明顯有嚴重疏失，已依法勒令停工，並要求工程單位應針對災害原因調查、分析，提出復工計畫，經審查合格後始可復工，若在要求的停工範圍內再開工，將依法移送地檢署；另外待災害原因釐清後，會再對工程單位負責人進行開罰。

(中時 )