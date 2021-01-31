北市勞動局為協助新手雇主們或中小型企業了解勞動法令，去年度指派勞條健檢師輔導2800多家中小企業，其中1600多家有待改善項目，比率高達58％。北市勞動局長陳信瑜指出，其中僱用「5人以上未滿30人」的企業違規風險最高，勞條體質有待加強。

陳信瑜指出，這次體檢顯示，中小企業最常見的潛在健康問題主要有「未召開勞資會議」、「使勞工延長工作及使女性夜間工作，卻未經勞資會議同意」、「未記載勞工出勤情形，或未記載至出勤時間到『幾分鐘為止』」、「未依法給予平日及休息日加班費」、「連續出勤多日，未給予勞工每7日中2日休息」。

勞動局指出，勞條健檢師所輔導的2800多家中小企業中，高達1600多家有待改善項目，其中僱用「5人以上未滿30人」的企業，勞條健檢師就輔導了2045家，其中有1210家有待改善項目。

「預防勝於治療！」陳信瑜強調，企業管理也要有與防疫相同的觀念，唯有改善勞動條件管理制度，增強企業體質，才能預防勞資爭議，避免違反勞動法令的情事發生。

陳信瑜還說，透過勞動條件體檢，許多中小企業及時發現自身管理方式容易有觸法的風險，也能夠立即修正改善，顯見這項免費企業體檢服務，非常適合新手頭家或中小企業雇主。

陳信瑜強調，今年度將持續辦理「勞條健檢師」免費輔導服務，歡迎僱用勞工人數在100人以下的事業單位，且登記地或勞工工作地位於臺北市者，皆可至「臺北市民服務大平臺」線上申請，或至勞動局勞動權益中心臨櫃申請，還可用傳真及郵寄等管道提出申請，及早申請可優先享受服務。

勞動局提醒，申請的事業單位如有勞資爭議調解程序，或勞動檢查案件進行時，勞條健檢師的入場輔導服務將暫緩實施，待調解或檢查案件結束後，另再擇期安排輔導。

(中時 )