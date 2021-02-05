經濟部工業局啟動麥寮六輕所屬工廠總體檢，協助台塑企業建立製程安全、環保及能源管理績效指標（KPI）系統，辦理至今55個製程廠已全數查驗完畢，5日由經濟部長王美花與台塑高層共同參與，展現並見證總體檢成果。

工業局指出，為促進麥寮六輕園區台塑所屬工廠提升工安管理、污染減量及能源效率優化，過去從2018年開始至2020年期間，邀請勞動部職業安全衛生署、行政院環境保護署、經濟部能源局、雲林縣政府及專家學者組成總體檢團隊，針對麥寮六輕園區台塑所屬工廠55個製程廠辦理查驗作業，目前已全數查驗完畢， 已達3年完成查驗之目標。

為期3年之麥寮總體檢，總體檢團隊總計投入達2,287人天，提出939項建議事項與3,169項參考事項，台塑企業表示已全數參採納入改善計畫，5日會議報告推動改善作法情形，包括全面強化管線管理定期檢查更換管線；利用監測設備即時掌握製程異常趨勢；強化標準作業程序（SOP）建立獎勵考核機制；擴大虛驚事故定義及深入探討根因；精進各廠製程危害分析方法及品質；提升污染防制設備處理效率；利用電腦分析設備元件洩漏趨勢及原因；提升廠內資源（水及廢棄物）之再利用率；利用能資源整合，有效降低能耗等。

王美花指出，對於三年來參與總體檢之機關及專家學者表達感謝，並期許台塑企業應持續不斷精進，積極推動各項改善計畫，更指出工安及環保是企業經營的根本，只有務實、落實各項工安措施，不斷檢討精進，才能邁向零工安事故零污染之願景；王美花亦鼓勵台塑企業應將目前積極推動之各項改善作法，與其他石化業者進行經驗交流，引領石化產業升級，樹立產業典範。

(工商 )