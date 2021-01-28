第一市場攤商未戴口罩疑雲 北市市場處公布3大防疫措施。（北市市場處提供／吳康瑋台北傳真）

第一市場攤商未戴口罩疑雲 北市市場處公布3大防疫措施。（北市市場處提供／吳康瑋台北傳真）

北市有民眾在逛第一果菜市場時，竟發現部分批貨攤商未戴上口罩，且進出也未量測體溫，令他非常傻眼，對此，市場處回應，已前往加強稽查，並公布3大防疫措施，要求市場內所有人員將口罩戴好戴滿，經勸導不聽者，最高可罰1萬5000元。

市場處指出，自去年12月1日起配合中央流行疫情防疫中心「秋冬防疫專案」實施，該場域非中央公告的八大場所，且非封閉式場所，只有避免群聚風險，市場處已於去年11月要求台北農產公司場內人員全面配戴口罩，未依規定配戴口罩經勸導不聽者，將裁罰新台幣3千元以上1萬5千元以下罰鍰。

市場處表示，今日凌晨派員現場稽查，現場人員多數雖已配戴口罩，可是仍有10人未配戴口罩，經勸導後均已依規定配戴，未來會採取3大措施，第一項，批發市場請勤前教育，再次宣達各幹部、拍賣員、理貨員，務必要求承銷人戴口罩，未戴口罩者，不予進場交易。

市場處透露，第二項，拍賣場及零批場，各主要出入口，請派員舉牌宣導，零批場請業管人員逐一攤位巡場，並利用廣播，加強宣導，此外第三項，自1月27日晚上起至春節前，北農分別派員督導查核，倘有拍賣區、零批攤位未戴口罩者，即時通報該區主管，將歸責於該場區之業管人員，以避免疫情傳播風險。

(中時 )