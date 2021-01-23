日本女友對台灣幻想破滅！一名網友分享，女友來台之前，對台灣印象超好，結果來台灣住了半年超級失望，因為市容不佳，到處都是掉漆、破舊的鐵皮老屋，且交通很亂，汽機車不禮讓行人、甚至還騎上人行道，種種原因讓她大失所望，也引起網友討論，完全認同欸！連台灣人自己都受不了這兩點。

一名男網友日前在Dcard發文分享，在韓國念大學時認識女友，由於對方是日本人，因此畢業之後就各自回國、開始遠距離，直到去年女友來台工作。原PO指出，女友從未來過台灣，但對台灣印象很好，覺得這裡的科技業發達、教育水準高、防疫也很成功，但來台居住半年，卻對台灣非常失望！理由是因為市容與交通。

男網友表示，女友來台前看了台北101的照片，以為台灣市容是整齊乾淨的，但來台後發現，無論是巷弄到精華地段，都是掉漆破舊鐵皮的老房子。原PO與朋友討論此事，對方認為台北發展的早，自然有很多不好看的老房子，但他認為老房子沒錯，但要懂得維護，否則「歐洲或日本動不動就是300、500年的老房子」市容應比台灣更難看。

日籍女友住台灣半年後，對台灣的美好印象幻滅，因為市容實在不好看，常常看到髒髒舊舊的老房子。（示意圖／Shutterstock）

男網友指出，台灣的交通也讓女友難以接受，汽機車完全沒在讓行人、斑馬線已有行人要開始走還是有機車直接衝、機車騎在人行道上等問題。而女友某次要過馬路險遭機車衝撞，距離近到撞掉她的包包，因此讓女友覺得台灣交通與越南一樣。

男網友也說，他其實蠻同意女友對台灣市容和交通的看法，且女友也沒有要黑台灣的看法，但她當初真的是抱著超級高的期望來台，若事實有落差，難免會覺得很失望。

原本超愛台灣的日籍女友，來台灣居住半年，過馬路險被機車撞到，讓她覺得台灣交通很可怕，幾乎跟去越南旅遊的經驗一樣。（示意圖／Shutterstock）

貼文引起網友討論，不少人認同原PO日本女友的觀點，「認同+1，市容跟交通真的很多需要改進的」、「台灣交通是出了名的可怕，違規成癮還會覺得別人遵守規則很奇怪」、「非常有感，身為台灣人自己都受不了這兩點」、「別說你女友，我也覺得市容很有事」、「非常有同感，即使台北的行人體驗已經最好，但只能說及格。」

但也有網友認為，舊舊的老房子與五顏六色的招牌是台灣的特色、獨特的地方，若為了市容就把台灣特色抹去，真的很難過，而且說實在的，台灣的房子常常是因為下雨變舊、變髒的速度快，但日本歐洲國家相對乾燥，不過交通問題真的該改善。

(中時新聞網)