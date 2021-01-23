這也太噁心了。（翻攝自爆料公社）

一名男子「無聊當有趣」，正當全台同心協力、抵抗新冠疫情之際，他竟然把一個疑似檳榔渣的東西，丟進某餐廳自助果汁機裡，同行友人甚至拍下畫面上傳網路，「噁心兼沒衛生」的腦殘行徑引起網友撻伐，痛批該男「惡意製造恐慌，萬一你有病，知道這樣會害多少人嗎？」

一名楊姓網友在臉書社團「爆料公社」發文，他轉載該支片長僅6秒的影片，體型略胖的男子，從嘴裡吐出疑似檳榔渣的東西，趁沒人注意，掀開餐廳自助果汁機，把東西丟進去，甚至看了一下鏡頭；友人全程錄影，兩人似乎對此行為感到自豪。

「馬的！這種沒衛生又夏系夏景（指丟人現眼）的，現在人是不是都以為只要上傳社群，不管什麼影片都可以，能紅就好？」網友痛罵，這種果汁機在很多餐廳都看得到，包括自助式的沙拉吧、火鍋店、牛排館等，正值疫情緊張時，萬一男子染疫，後果不堪設想。

「天啊！這店家可以提告了吧」、「誰知道你有沒有什麼病？就算不是新冠，有B肝、C肝，其他人活該倒楣被你傳染嗎」、「誰可以檢舉他們，讓衛生局重罰」。

兩名男子身分暫時不詳，已有網友揚言全面肉搜、起底「讓他們紅」。因不確定兩人健康狀況，但此舉已造成民眾恐慌，網友呼籲主管機關主動介入調查，絕對要嚴懲、重罰。

(中時新聞網)