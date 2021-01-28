都會區上班族用餐支出龐大，無論自助餐或小吃一餐動輒要上百元，一名上班族為了節省開支，每天下班後跑到大學校園的學生餐廳吃飯，但又覺得自己已經30歲，如果被發現不是大學生，實在很丟臉。他想問問大家的看法，立刻遭到網友秒回，「想太多」、「竹科一堆人去交大吃啊」。

一名上班族日前在PTT八卦版上發文說，為了節省開支，他想到一個方法，就是每天下班之後溜到學校的學餐（學生餐廳）吃飯，因為比外便宜太多了。但是，想一想畢竟自己30歲，都已經畢業好多年了，早就是一副社會人士模樣，很怕會被旁邊的大學妹子嫌棄。所以上來問問網友，有沒有人會覺得這樣很丟臉，或是大家也幹過這種事情。

PO文曝光，網友紛紛留言表示，通常不會有人去注意用餐的人士是不是校內學生，「那本來就沒有限制校外人士去啊 你自己想東想西幹嘛」、「你不會假裝是助教嗎？」、「你不付錢才會被注意」、「其實也還好吧，穿得體一點搞不好以為是哪個系的年輕教授」、「說是在職專班就好了」。

除了給原PO信心，留言也逐漸歪樓，變成上班族便宜餐廳的交流區，「其實還有一些公部門的餐廳也不錯立法院、巿議會、巿政府」、「我也常去台大吃XDd」、「我連法院餐廳都去了，根本正常」、「交大學餐中午一堆園區的來買排」 、「常去清交混飯吃,而且這兩間學校的全家都是雙口味冰淇淋」。

(中時新聞網)