大陸演藝圈今（3日）傳出知名音樂人趙英俊病逝，家屬發訃告證實，讓大批網友感到惋惜，沒想到樂視影業前CEO、資深電影人張昭也被傳出逝世，享年58歲。

據陸網報導，張昭公司員工透露其是因得到胰腺癌而去世，而離世消息傳出後，許多電影圈業內人士紛紛發文悼念，名導張藝謀也透過工作室發聲，表示聽聞噩耗相當悲痛，回憶起最後一次與張昭見面，還是聽對方滿懷激情地講電影相關事情，並透露張昭是一個真正熱愛電影的人，每次和他聊天都是談電影，「可惜雄心猶在，壯志未酬......張昭友一路好走好，我想你在另一個世界也會天天談電影、做自己最愛的事情吧？」

張昭3日傳出病逝，享年58歲。（圖／翻攝自微博）

張昭畢業於紐約大學電影製作，曾先後創立光線影業、樂視影業，後來又加入復星集團，被認為是中國電影業最有影響力的人物之一，曾參與製作張藝謀的《歸來》、《長城》、《影》等作品，也是郭敬明的《小時代》系列的製片人。

而今連續傳出趙英俊、張昭病逝的消息，也讓許多網友悲痛直呼「天妒英才」、「今天這是怎麼了」、「走了兩位優秀的人，難過悲痛」、「43歲、58歲都還好年輕啊」，掀起討論。

(中時新聞網)