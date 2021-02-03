常聽到網路流傳一句話，「用蘋果手機是一種信仰」，可見果迷們的忠實程度，不過蘋果手機iPhone定價並不便宜，竟成為詐財的工具之一。一名蔡姓男子，因為欠下高額賭債，在網路表示可以低價賣出iPhone 12新機，一開始買家還真的有拿到手機，想不到取得信任後，成功詐騙上千萬。

一名住在桃園的28歲蔡姓男子，平時就有在網路上買賣3C產品，因為嗜賭關係，蔡男欠下高達600多萬的賭債，去年10月iPhone 12推出後，蔡男便在各大社群平台PO文，表示可以用低價買到iPhone 12新機，由於價格至少低5000元以上，吸引不少買家關注。

根據警方調查，蔡男一開始確實有買進iPhone 12新機，接著再賠本售出，因此初期獲得部分買家信任、以及好評，待好風評傳出去後，許多網友揪團購買，也因為網路評價好，許多人不疑有他先匯款，這時蔡男表示，新機熱賣缺貨會晚點寄出，直到詐騙到自己所需金額，蔡男隨即將金錢提領光，並拒絕與買家聯繫。

據悉，短短3個月，被害人超過40人，詐騙金額超過上千萬，其中單一名受害最高金額是280萬。警方1月27日執行拘提、搜索，在桃園新屋區拘提蔡男，並查扣多樣證物，包括現金2萬4000元等，全案訊後，蔡男依涉詐欺罪嫌移送台北地檢察署，法院裁定2萬元交保。

(中時新聞網)