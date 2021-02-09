為了迎接農曆新年，除了做家事、大掃除來除舊佈新，許多人更會居家擺設貼上春聯，或紅色飾品以增添喜氣。不過，近日一名女子卻抱怨爸爸新買的「紅色抱枕」，一看到它就瞬間食慾全沒。網一見抱枕上字樣後紛紛笑翻，「發福了！」
原PO在臉書社團「爆怨公社」上表示，快要過年了，看到爸爸買的抱枕卻讓她快沒有食慾。原來，兩個充滿紅色喜氣的抱枕上，分別寫了「發」和「福」，合在一起就成為「發福」。原PO直呼，「可以買發財，發發發啊！為什麼偏偏要選發福勒？」沒想到媽媽竟說，本來爸爸還要買「春」呢！
沒想到，還真的不少人家中也有同款過年抱枕，內行還透露，這款枕頭一共有四款，買齊的話分別是「發」、「財」、「春」、「福」。
對此，網友也開玩笑表示，「這叫做爸爸覺的妳瘦，要妳吃胖點啦」、「換個方向想，比發春好一點啦」、「應該是想提醒你不要吃太多？」「我買過！其實看久了還不錯啦」。
(中時新聞網)
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