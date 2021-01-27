搶西洋情人節餐飲與旅宿商機，台北福華飯店自2/1日至2/28日「麗香苑」餐廳推出「一起久久雙人餐」1,799元，「彩虹座」中西日式自助餐情人節當天只要拍照打卡Tag即享雙人用餐2,140元。另外，即日起至3/31，於台北福華大飯店官網預訂「2021妳是唯一」一泊二食住房專案，提供彩虹座自助式早餐及享用麗香苑雙人英式下午茶與紅酒，平日價3,999元起。

台北福華飯店麗香苑由主廚精心料理普羅旺斯鱸魚佐奶油松露醬和香草肋眼牛排佐紅酒醬，以各國風尚料理廣受歡迎的麗香苑，整個2月都為您獻上普羅旺斯鱸魚佐奶油松露醬和香草肋眼牛排佐紅酒醬並搭配燻鮭魚捲及經典凱薩沙拉，最後來一份鮮果舒芙蕾表愛意，雙人浪漫價1,799元。

「彩虹座中西日自助餐」讓您體驗東南亞菜色，盡享異國風味料理，包括現切的美國肋眼牛排、香蘭葉豬肋排、維吉尼亞蜜汁烤火腿、港式叉燒和烤鴨，絕對是肉食主義者的最愛，熱門料理有炭烤紐奧良鮭魚、新加坡辣椒蟹，杏菇花雕雞、馬來西亞辣海鮮等多種熱菜，還有現切生魚片台、現煮擔仔麵以及手工美式甜點櫃，2/14情人節當天只要兩人同行，拍照打卡即享雙人甜蜜價2,140元，現切牛排及現流海鮮、日式炸物、粵料港點等70多道亞洲美饌輪番上陣一次網羅，絕對適合精打細算的肉肉控，共度專屬兩人甜蜜時刻。

喜愛甜點的饕客們，由甜點主廚別出心裁推出「聖瓦倫之心」選用新鮮檸檬皮與日本杏仁粉結合製成，將新鮮草莓羅勒泡製於草莓泥做為慕斯，中間加入以紅石榴及杏桃丁特製的果凍並增添其中自然酸度，再將法芙娜焦糖巧克力結合人頭馬VSOP，蛋糕外層淋上巧克力，共同譜出戀人特有的甜蜜愛戀！酸甜滋味幸福感瞬間爆開，細品中更能嚐出不同質地的巧克力所帶出滑順香甜口感。「聖瓦倫之心」4吋 520元，分享甜蜜滋味更添恩愛，讓您的西洋情人節多一番新滋味。

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