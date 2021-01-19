陳姓男子3年前在法務部矯正署台北監獄服刑，與郭姓獄友發生口角後，遭對方用原子筆刺瞎眼，他提告請求國家賠償493萬4666元，台灣高等法院維持原判決，認定無法證明監獄管理人員執行職務有過失，駁回陳男的請求。可上訴。

陳男提告表示，他與與郭同為受刑人，雙方在2018年6月15日在獄中發生口角，但獄方管理人員本應對有二次打人紀錄之郭嚴密戒護、管理，乃其未盡義務，又未能保管雜役使用之膠帶，並對郭在工場內取用膠帶一事為確實之檢查。

郭在工場撕取雜役用膠帶，以之纏繞2支原子筆而製作凶器，持以傷害他，致其受有前額、後頭部及手部多處刺傷、右側眼撕裂傷及破裂伴有眼內組織脫出、右側眼瞼及周圍切割裂傷等傷害，右眼僅存光感而無可回復，獄方須償他醫療費及精神慰撫金等493萬多元。

高院認為，郭雖與陳男發生口角，但此事當日已由同為受刑人之房值星處理，且郭是臨時起意犯案，並在雜役離座之際，擅自撕取其使用之膠帶，在座位桌面下方製作凶器，以掩人耳目，管理人員又未目擊郭自行取用膠帶及製作凶器之過程，難認違反戒護管理義務。

(中時 )