萬華角頭陳竑諺2018年在艋舺青山宮遶境活動時尋仇，開槍造成1死1傷。事後陳男遭檢警拘提時，假裝身體不適，利用員警未上戒具機會，趁隙打電話給友人協助脫逃，陳男逃亡7天才落網。台北地院依槍砲、傷害致死等罪判處陳男徒刑10年，陳另涉傷害、脫逃罪判刑6月，得易科罰金18萬元。可上訴。

判決指出，陳男因林姓友人與趙姓男子不睦，得知趙男2018年11月30日凌晨會觀看艋舺青山宮遶境活動，遂帶一把改造手槍，陪同林男與趙男等人談判，但雙方一言不合發生衝突，陳先朝地面擊發1槍恐嚇趙男等人，不料流彈射穿一旁楊姓民眾右膝，陳逃離該處，魏姓男子等人自後追捕。魏追趕陳至廣州街265巷內，雙方因奪槍而拉扯，陳朝魏右前大腿處開1槍，魏大量出血，送醫不治。

員警獲報趕往現場，發現陳男頭部受傷，先將陳送醫，檢察官在陳男出院後，向台北地院聲押，但法官認為檢警逮捕移送法院已超過24小時，駁回聲押，陳男12月1日獲釋後仍暫回醫院治療。

但檢察官再發拘票拘提陳，莊姓警員前往醫院拘提時，陳男假裝身體不適，莊員未上戒具，陳男並趁隙打電話給友人，由友人開車到醫院載走他。直至7天後陳男才被逮捕到案。

(中時 )