台中市北區孔廟旁15日發生2車碰撞車禍，駕駛速霸陸休旅車的63歲張姓男子，車上載著60歲妻子，當時經錦中街與雙十路口時，與豐田Yaris「小鴨」的轎車，2車在路口時發生碰撞，速霸陸休旅車當場側翻，造成3人受擦挫傷，送醫後所幸無大礙。

駕駛速霸陸Forester休旅車的張姓男子指出，從孔廟側門開出，通過錦中街與雙十路口時，行經路口遇到白色豐田Yaris轎車，瞬間來不及閃避，碰撞後立即側翻，張男與妻子自行脫困，均擦挫傷。

駕駛白色豐田Yaris轎車，轎車車頭因強力撞擊，嚴重毀損，39歲駕駛盧姓男子受到猛力撞擊，也受擦挫傷，送醫後無大礙。

警方根據路口監視器畫面，發現速霸陸休旅車行經路口時先讓一台車左轉後，疑似未注意右方直行的豐田Yaris轎車，直接左轉時2車碰撞，休旅車直衝圍牆側翻路邊，真正車禍原因警方要進一步調查釐清。

(中時 )