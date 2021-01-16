企業16年甲級男女排球聯賽16日起連兩個周末在國立台灣體育運動大學登場，台中市長盧秀燕特別到場全程觀賽，為地主隊台中長力加油，她說，台中市政府與長力男排合作首度組成台中長力在地球隊進軍企排，今首次回到主場比賽，賽事最終由台中長力直落三擊退桃園台灣產險取得主場首勝。

盧秀燕市長今在台中市政府運動局長李昱叡陪同下前往球場為球員加油打氣，台中市體育總會榮譽主委林竹旺特別贈送盧市長台中長力隊外套，她立刻穿上肯定非常有型，並回贈所有參賽球隊台中在地特產麻花捲，慰勞每位球員對於體育的投入與熱忱。

盧市長於賽事開始前坐上電視轉播台接受訪問，她透露，她跟排球有很深淵源，她的公公生前對於推廣排球不遺餘力，包括中華民國排球協會秘書長章金榮、總幹事卓枝全都是她的叔叔伯伯輩，是台灣早期推廣排球的前輩，期待他們繼續支持市府與合作，讓排球運動更被重視。

盧市長隨後也表示，今年企業聯賽有7站，台中是其中一站，她代表市府、市民盡地主之誼，竭誠歡迎企業聯賽來到台中，今日看見這麼多球迷到場為台中長力加油，讓她十分感動，也感受到排球運動逐漸受到重視，多年灌溉終於開花結果；她強調，各項運動推廣都需要持之以恆，不管預算或是人力，市府都會全力支持成為後盾。

盧市長今日穿長力外套坐在觀眾席全程觀賽，更將手機作為LED跑馬燈，在螢幕上打出斗大「台中長力加油，歡迎來台中」字樣，為台中長力加油。台中長力不負眾望，以25比18、20、15直落三擊退桃園台產奪勝，盧市長賽後也到一旁感謝所有球員的用心付出，帶給全國觀眾一場精彩的排球賽事，鼓勵台中長力繼續加油、勇奪佳績。

此外，運動局也持續與台中市體育總會排球委員會合作，支持辦理賽事及組訓計畫等，重點團隊也逐步透過運動科學檢測與訓練，強化運動員體能發展，培養優秀隊伍；108年全國運動會室內排球賽台中獲得男子組第2、女子組第3，豐原高商男排累計在高中排球甲級聯賽創下7連霸佳績，東山高中女排也曾拿3連霸。

(中時 )