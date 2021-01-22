童綜合醫院團隊進行篩檢服務。（童醫院提供）

2020年由卓蘭婦女會號召結合童醫院舉辦免費PSA篩檢活動。（童醫院提供）

童綜合醫院2020八月份至十二月份進行「守護爸爸的健康 攝護腺免費篩檢活動」，為期五個月時間，公益服務遍及台中、彰化、苗栗與嘉義等地區，共近2千名符合篩檢資格的男性接受篩檢，一起響應守護自己的身體健康。

童醫院說，在與不同機構單位或鄉里社區合作中，較為特別的是到苗栗縣卓蘭鎮衛生所進行的PSA免費篩檢，是由當地婦女會號召舉辦，用以太太愛護先生的角度來鼓勵男性民眾進行篩檢，因此半天的篩檢數就有約200人到場進行篩檢服務，是年度篩檢場次中人數最多的一場。

卓蘭衛生所吳昀貞主任因考量山城男性攝護腺健康問題，得知童綜合醫院提供符合資格的男性民眾進行免費攝護腺篩檢PSA抽血檢查，特別結合卓蘭鎮婦女會共同舉辦活動，在婦女會徐儷育理事長大力支持下，還贈送每位到場接受篩檢的民眾餐盒與計步器，用愛的力量來守護卓蘭民眾的健康。

童綜合醫院歐宴泉副院長表示，2020年的「守護爸爸的健康 攝護腺免費篩檢活動」圓滿結束，共計進行了21場次的篩檢服務，提供了近2千名男性抽血檢查，PSA有異常指數的約一百多位，並通知這些指數異常的民眾到醫院進一步檢查，以利即早治療。在臨床與篩檢中發現，家人是民眾願意篩檢的一大動力，只有愛自己才能好好愛護家人。

歐宴泉副院長指出，攝護腺癌在台灣男性癌症中排名第五名，2018年新診斷個案為6644人，攝護腺癌的發生率是子宮頸癌(2018年新診斷個案為1433人)的4.64倍。

攝護腺癌發生率有逐年增加的趨勢，其好發於50歲以上男性，早期攝護腺癌病人絕大部分沒有任何症狀，只有儘早檢查儘早治療，才能夠獲得較好的預後效果；童綜合醫院持續守護民眾健康，也將不斷宣導鼓勵男性民眾能夠關心自己健康，呼籲50歲以上的男性，或有攝護腺家族史之40歲以上男性需每年進行一次之PSA檢查。

(中時 )