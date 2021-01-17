多災多難的2020年才剛結束，緊接著而來的農曆新年又是60年一循環的辛丑年。有鑑於過去辛丑年都會發生重大事件例如「鴉片戰爭」、「華爾街股災」等等，讓許多人十分害怕。但別擔心！星座命理專家艾菲爾老師日前就曝光「吉星」為12星座在辛丑年帶來的好消息。

▍生肖鼠

今年的吉星首先有「學堂」入命，此顆星主功成名就，所以生肖鼠今年特別的聰明伶俐、頭腦靈活，且與學業、功名、公務員、考試等相關的都能成功上岸。再來「歲合」則是萬事皆喜的好運，特別是人和、喜事，所以今年在結婚、搬家、買車、生子方面的喜事可以多多期待，再加上貴人運旺盛，事情在各方面都很順利！

▍生肖牛

身為本命年的生肖牛，今年幸好還有吉星幫你調和。「華蓋」星臨使你才華洋溢，今年在事業、學業上將有一番大作為，不只事業表現亮眼，還能為你博得好名聲。另外「歲駕」則是更催化華蓋星的威力，使你在事業上都能諸事皆吉、好運連連！

▍生肖虎

生肖虎今年的吉星可是最能帶來好運的星星之一了，首先大名鼎鼎的「紅鸞」入命，今年將有喜事降臨！特別是未婚者，很快就能遇到人生理想另一半，且你們在今年閃婚的機會特別高。「天乙貴人」則是最吉祥的星星，凡此星降臨，就是好運昌榮、功成名就、逢凶化吉的好運！最後「太陽」吉星，代表生肖虎今年一整年都能平順安穩地度過，且遠行將能得財，另外「太陽」也代表添人進口，求子求女的肖虎者可以好好期待這波好孕。

▍生肖兔

生肖兔今年吉星虛無，不過好運月仍然非常不錯，農歷二月、三月、五月、七月運勢皆喜人，二、三月是貴人昌旺、守得雲開見月明的好運月；五、七月則是福氣、鴻運降臨，可以多多把握。另外今年可多行善佈施為自己積福田，行事要低調些，以避免不必要的災難，也可佩戴適合自己的水晶，或按照八字生肖喜用佩帶三合貴人生肖手鍊，替自己轉好運！

▍生肖龍

今年生肖龍有「唐符」吉星拱照，代表掌權丶有名聲丶也代表財運，此星能帶給你更高的地位與名聲，特別是事業上，你成為領導階級的機會特別高，且工作運非常發達，能掌握的權力也越來越高，你能借此大大提升你的能力地位，且求財丶求名皆可得，是名利雙收的大好之年。

▍生肖蛇

生肖蛇今年是官運、事業運、權力發威的一年。吉星「三台」代表功名考試皆能順利，對於考試丶證照丶甚至寫論文的碩士丶博士都有好運；特別是對於文職者，今年將有升官機會；考公職者也能成功上岸。而「國印」吉星也是升官、掌權的好運，對於事業、求職者、領導階層的生肖蛇，今年就是你的大好之年！

▍生肖馬

生肖馬今年雖為本命年生肖之一，但吉星卻是不少。首先「天廚」、「玉堂」吉星代表今年將有貴人幫扶，且有天降之祿的大好運，今年在考運丶晉升丶考核運都大有幫助，且薪資也能大幅上漲。還有「月德」吉星令你今年福氣滿盈，有福神來臨丶祖先庇佑的好運，因此就算遇到危機也能化險為夷，今年可以多做善事，幫助需要幫助的人，會使「月德」的好運能量更加放大。

▍生肖羊

身為本命年影響最大之一的生肖羊，幸好今年的吉星皆能讓你有「逢凶化吉」的好運！「地解」、「月空」吉星能為你解厄化凶，化險為夷，讓你諸事都能安穩順利的度過。有這兩顆吉星幫忙，今年犯太歲及凶星的影響都能加以化解。

▍生肖猴

生肖猴今年的吉星不只多，且各個都是威力強大！首先「天喜」吉星讓你人緣大漲丶長輩疼愛，異性緣更是好到令人眼紅，今年在喜事、婚緣上都是好兆頭。再來「紫微」是帝王之星，紫微入宮，代表今年凶神不侵，凶星將無法影響到你，且還有貴人相助的好運。接著「龍德」吉星能壓凶煞及穢氣，就算遇到凶惡之事也能順利避開丶逢凶化吉。最後「歲殿」使你今年福氣滿滿，還能帶領你尋找到貴人。

▍生肖雞

今年生肖雞也是吉星最多的生肖之一了，「祿勳」吉星代表今年事業上能成功升職加薪，且地位更能得到提升，是名利雙收的最好時機。「將星」使你在事業上能得到提拔與重用，且也有升遷好運。「八座」吉星則是對考試、面試、選舉者最有幫助了，讓你能成功上岸、金榜題名。最後則是解厄化凶的「天解」吉星，能幫助你抵擋凶星威力，且能趨吉避凶、化險為夷！

▍生肖狗

生肖狗今年吉星首先有「文昌」貴人星坐陣，主考試、學業好運，另外文昌星也代表好名聲，今年生肖狗只要名聲丶形象在線，那麼小人陷害丶或其他風波自然無法影響到你。再來「福德」、「天德」貴神雙雙入命，過去各種缺錢丶被陷害丶運勢低迷的窘境都能退去，取而代之的是好運、吉事紛紛降臨，財運也是錢財暴漲！最後「扳鞍」吉星令你有功成名就的好運，可考慮離鄉至遠方工作，發展能更加順遂。

▍生肖豬

辛醜牛年生肖豬有「驛馬」星降臨，今年你換工作丶換居住環境丶甚至換對象等的衝動會更強烈，而「驛馬帶財路」，若肖豬者能好好把握這波變動的好運，堅持發展，將有暴富可能！另外2021年出差外派丶旅遊等機運特別多，請多加把握，出外有很大的機會會遇到貴人。

(中時新聞網)