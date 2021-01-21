2021年是牛年，進入辛丑年後，12生肖的運勢發生了很多改變，每個人都有著轉運的機會。運勢命理網站「生肖運勢天天看」針對12生肖今年的運程，總結了一些可以轉運的方法，農曆年前想讓自己賺大錢、更有福氣，不妨試試看這些轉運秘訣！

▍生肖鼠

屬鼠人今年的運勢是非常好的，得到貴人的指點，無比幸運。事業上機遇多，有滿意的合作者出現，為未來發展打好基礎。屬鼠人可以主動交友，多和親人聯繫，這樣人際關係才會和諧，貴人也能更早到來。

轉運顏色：紅色、紫色、粉色

轉運數字： 2、7

▍生肖牛

屬牛人今年是本命年，犯太歲影響工作進展，但也給屬牛人帶來了鍛煉的機會，應越挫越勇，不要消極。生活中遇到的困難也較多，細心的屬牛人要謹慎應對，調整好心態，切莫急躁，各方面都應注意些。

轉運顏色：黑色、藍色、灰色

轉運數字： 1、6

▍生肖虎

屬虎人運勢較為順利，穩中有進。工作、求財都稱心如意，真是鴻運當頭。工作機遇好，可放手去做。正財穩定，適合存錢，讓積蓄更豐厚。只是要注意休息，勞逸結合，避免因勞累而引發病痛。

轉運顏色：綠色、青色、翠色

轉運數字： 3、8

▍生肖兔

屬兔人女性溫柔美麗，男性瀟灑帥氣，很得異性喜歡。今年容易遇到爛桃花，已婚人士要格外注意維護好自己的婚姻，不要做一些讓人容易產生誤會的行為，給自己惹麻煩。偏財運勢很不錯，可好好把握，會有金錢方面的驚喜。

轉運顏色：黑色、藍色、灰色

轉運數字： 1、6

▍生肖龍

屬龍人今年財富運勢跌得較為嚴重，不適合主動出擊，小心多做多錯。可把精力暫時放到維繫人脈上，多和有能力的人交往，會得到啟發，有利轉運。工作遇到問題，多向上司、長輩或年齡大的同事尋求幫助，會有不錯的收穫。

轉運顏色：黃色、棕色、咖色

轉運數字： 5、0

▍生肖蛇

屬蛇人今年能得到升官、加薪的機會，事業運勢不錯，要好好努力。財運也跟著上升，賺錢想法多多，並能付諸實施，求財易得。今年還容易有熱戀、婚嫁、添丁等喜事臨門。屬蛇人唯獨要注意的是小心官司纏身，經營企業者要留心合同訂單等問題。

轉運顏色：白色、金色、銀色

轉運數字： 4、9

▍生肖馬

屬馬人今年做事不順利，工作坎坷，財運不興。易有禍事出現，心情比較憂鬱。不要與人發生爭吵，遇事要冷靜，多忍耐。屬馬人可參加些公益活動，不但能幫助別人快樂自己，還可積福轉運。

轉運顏色：綠色、青色、翠色

轉運數字： 3、8

▍生肖羊

屬羊人運氣比較背，口舌是非多，恐有破財危機，今年所賺到的錢財遠遠達不到預期的目標。可減少不必要的開支，控制財富流失。壓力大困難多，要學會多和家人訴說，既能讓心情轉好，還能得到實質性的幫助，使自己轉危為安。

轉運顏色：紅色、紫色、粉色

轉運數字： 2、7

▍生肖猴

屬猴人今年工作滿意，人際關係佳，能遇貴人。偏財運很差，不宜追求高風險的投資，小心錢財一去不回。但只要能勤懇付出，也會有不錯的回報。求財若想更順利，最好尋求年齡大的朋友合作。

轉運顏色：黑色、藍色、灰色

轉運數字： 1、6

▍生肖雞

今年屬雞人貴人多，財運旺，應好好努力，力求獲得更大的上升空間。工作中多與人交流，可得到志同道合之人的幫助。求財方面可以進行一些穩定性的投資，會有滿意收穫。運氣旺，也不可大意，要小心流血事件，外出保護好自己。

轉運顏色：黃色、棕色、咖色

轉運數字： 5、0

▍生肖狗

今年是屬狗人迎接考驗的一年，事業上會有不少的麻煩出現，與同事、上司關係不和，有些恃才傲物，工作中要懂得與其他成員分享勝利果實。健康運勢較為低迷，平時需要注意預防一些急性疾病的發生，多鍛煉增強體質。

轉運顏色：紅色、紫色、粉色

轉運數字： 2、7

▍生肖豬

屬豬人今年工作上比較順利，沒什麼波折，但也不能馬虎應付，那樣只會讓好運遠離。財運明顯轉好，能有不少存款，不過開銷也增大許多。身體狀態還算不錯，可享無憂之福。要想運氣更旺，可多和長輩貴人來往。

轉運顏色：白色、金色、銀色

轉運數字： 4、9

【本文轉載自微信官方帳號「生肖運勢天天看」（ID：sxysttk），經生肖運勢天天看授權轉載】

(中時新聞網)