有些生肖不僅自帶財運，甚至還是朋友的招財貓，能幫對方帶來財運，傳授賺錢的妙招，在親友有困難時，願意伸出援手幫忙，因此也累積不少好人緣，甚至還有貴人幫助，《靈匣》近日就分享4個能幫朋友帶來財運的生肖，宛如真人版的招財貓。

第四名：生肖狗

屬狗的人顧家又忠心，家人與朋友對於他們而言就是全部，不僅正義感強且值得依靠，對於親友都非常講義氣，不管什麼時候，身邊的人都很信任他們，也因生肖狗對於身旁親友有情有義，人緣自然也非常好，這也使他們貴人多，暴富機會有就高了，而親友也因他的幫忙，事業越做越好，可謂朋友的招財貓，

第三名：生肖鼠

屬鼠的人腦筋動得快，而且勤奮又有責任感，賺錢能力強，總是能迅速找到生財的方法，當朋友在金錢上需要幫忙時，他們雖然不會馬上答應，但他們並不會私藏自己的賺錢方法，並分享投資理財的妙招，讓親友也能一起發財，在眾人眼中就像是一顆幸運星。

第二名：生肖豬

屬豬的人命中帶財，一生幾乎都不愁錢，不只本身會賺錢外，更重要的是，他們很懂得投資理財，就算還未接觸投資，他們也是將存錢放在第一位。不僅如此，對於親朋好友也非常照顧，當朋友有難時，他們會主動關心，藉機拉對方一把，為朋友帶來財運。

第一名：生肖牛

屬牛的人個性憨厚正值，做事也腳踏實地，財富全靠自己賺來的，深知賺錢並不容易，因此也格外的珍惜，經常會鼓勵身邊朋友追求夢想，絕不要輕易放棄，儼然是好友眼中的心靈導師，開導親友像他們一樣財源滾滾來，因此也被人視為行走的招財貓。

(中時新聞網)