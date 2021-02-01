2月份已經到來，即將迎接農曆新年，不少人都希望可以在這段時間擁有好運，荷包賺飽飽過個好年，《搜狐》命理專欄近日點名了4個生肖，他們熬過了1月的劫難後，接下來的2月將會迎來橫財、福氣天天找上門，尤其屬猴和屬羊的人在事業上還可能有晉升的機會，千萬要好好把握住！

1. 生肖兔

屬兔的人熬過1月的劫難之後，將可以迎來大筆的橫財，在2月份你們的運勢非常旺盛，不過得意的時候難免會出現差錯，但屬兔人的性格相當謹慎，都有辦法避開這種壞運或破財的意外，所以不用太過擔心。

2. 生肖猴

屬猴的人在1月結束後就可以「否極泰來」，你們的才智也終於可以充分發揮，在職場上嶄露頭角，有得到升遷的機會，另外，在2月屬猴人也會有突如其來的橫財運，讓你們獲得意料之外的金錢。

3. 生肖馬

屬馬的人向來行事穩健、為人坦率熱情，是很值得深交與信任的朋友，你們的財運大多都是來自於社交人脈當中。1月結束後，屬馬人也終於度過劫難，2月開始將會橫財不斷，日子也過得開心美滿，7月份後財運更是旺旺來。

4. 生肖羊

屬羊的人命格為「未土」，遇到土年後則變成「厚土」，1月31日結束後將會是屬羊人的關鍵時間點，財運起、災星降，成功的機率大幅提升，職場上不只有貴人幫助，還可得到晉升機會，賺到的錢自然也能翻倍！

(中時新聞網)