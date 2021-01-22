寒假開始，國內各觀光區的飯店住房也漸漸回溫，因應國內旅遊住宿需求增加，高雄義大皇家酒店便針對寒假與春節期間，推出不同的優惠方案，讓喜愛旅行度假的族群們，可以把握機會出遊。即日起至2月25日止，只要是平日（春節及週六除外）入住經典客房，同房型連住2晚或一次入住2間只要5,600元，並贈2客早餐，等於每房每晚3千元有找。

今年2月14日西洋情人節適逢農曆春節，情人攜手入住經典客房，同樣適用連住優惠，除夕夜12,888元，初一至初四16,888元，同樣每房每晚皆贈2客早餐。不論是家庭歡樂出遊或是情人共度美好時光，選擇南台灣和煦冬陽中的義大世界，入住義大皇家酒店，絕對是經濟實惠又滿意的最佳選擇。

平日限定！經典客房1送1，每房3千有找相信有許多人渴望安排個旅行好好放鬆身心，但過年期間卻需要辛苦值班，或是不想出門人擠人，義大皇家酒店特別針對寒假期間的平日，推出「振興1+1（住房專案）」，平日（週日至週五）入住經典客房2間或連續入住2晚，平均每房每晚只要2,800元，就能體驗豪華度假飯店的設施與服務，包含水療池、三溫暖、健身房等各項休閒設施，而客房室內達12坪，寬敞舒適的空間，讓入住的旅客們能加倍放鬆身心，享受愜意旅程。專案特惠價格僅至2月25日止，消費者們不妨把握機會。

春節期間也特價，情人攜手度佳節義大世界園區內結合了遊樂園、購物廣場、義大皇家酒店與義大天悅飯店，是一站滿足玩樂、購物、與飯店度假的春節走春首選。新的一年，更增添浪漫的拍照打卡景點，像是義大世界購物廣場123露天市集，打造一座童話故事裡會出現的彩色小屋「魔法時光鐘」；另外，25萬顆LED燈環繞的「星悅光廊」、如流星雨般落下的「星織光瀑」及可愛吉祥物如同星星閃爍的「點點心義」，營造浪漫幸福的氛圍，是情人曬恩愛的最佳熱點。這次農曆春節自2月10日起至2月16日有長達7天的假期，而2月14日適逢西洋情人節，義大皇家酒店當起月老，邀請熱戀情人或甜蜜夫妻佳節入住，推出「雙喜臨門」住房專案，入住以地中海蔚藍基調的經典客房2晚（或同日入住2房），加贈翌日成人早餐每房2客，春節優惠價：除夕12,888元、初一至初四16,888元，並可免收10％服務費。

雖然受到疫情影響，即將到來的寒假、春節無法出國旅遊，但是，位於溫暖高雄的義大世界，購物、玩樂、住宿一站滿足，讓您全家人仿如置身歐洲小鎮，有類出國般的體驗

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