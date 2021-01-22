台中大遠百福袋限量1千份，2月1日開賣。（台中大遠百提供／馮惠宜台中傳真）

台中廣三SOGO限量福袋有雙重好運禮，包括18吋行李箱及每袋總價值3600以上商品，大年初一繼續再抽按摩椅、iPhone 12等第二重好運禮。（台中廣三SOGO提供／馮惠宜台中傳真）

迎接農曆春節採購旺季到來，百貨業界每年最受矚目的新春福袋，今年由於疫情持續升溫，業者紛採先預購策略，以避免排隊造成人群聚集的風險，其中新光三越還採用手機APP線上開賣、零接觸方式，廣三SOGO更預計在大年初一加碼抽部分採線上直播，不但滿足買福袋買驚喜也兼顧防疫。

早在疫情爆發前台中新光三越即以APP線上預購，今年邁入第4年，今年將在1月27日上午10時線上開搶，會員只要開啟APP，扣20點會員點數，即可以SKM PAY支付一千元，限量500袋，除了每袋價值超過四千元商品組合外，還有機會獲得價值68萬元的一克拉鑽戒，另外還有智慧雙輪電動車、運動舒眠椅及特別規劃超過60組「暢遊台灣好幸福，貼星美食旅遊」等總值達300萬元的大獎。

台中大遠百新春福袋自2月1日起開賣，限量一千份，憑全館當日單筆消費滿888元發票加2千元現金及會員卡，即可購買價 2200元商品券，及福袋驚喜抽獎券一張，大年初一下午2時，公開抽獎，最大獎是16萬8千元的商品券。

今年廣三SOGO推出的「金牛好運福從袋來」也首度採取預購方式，限量650份，21日開放會員憑點數10點＋888元，即可購買「福袋兌換憑證」乙張，一開賣即被秒殺，獲得購買憑證的消費者將可於大年初一下午1時公開再抽加碼獎，包括大獎有OSIM-Ｖ手天王按摩椅、iPhone 12 mini 64G及廣三購物金16800等大禮，今年抽獎方式也將視疫情滾動調整，不排除必要時採線上直播方式開獎。

(中時 )