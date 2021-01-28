中印關係不斷惡化，印度政府繼去年6月29日以國安為由，宣布暫時禁用抖音海外版TikTok、微信國際版WeChat、阿里巴巴UC瀏覽器等59款手機APP，本月25日再宣布永久禁用這些APP。最新消息指出，TikTok母公司字節跳動已經通知印度員工，正在縮減印度團隊規模，只保留關鍵工作機會，而禁令如果進一步落實，其他被禁的陸企可能被迫採取類似行動。

綜合陸媒、港媒報導，針對印度禁用59款大陸APP，大陸外交部表示，陸方已要求印方有關部門就此予以澄清，陸方反對任何針對大陸企業的歧視性限制措施。希望印方與陸方相向而行，為包括大陸企業在內的各國市場主體在印投資經營提供開放、非歧視的營商環境，使中印雙邊經貿合作早日重回正軌。

報導指出，印度政府自去年6月底禁止TikTok後，至今依然沒有就該應用何時能返回該國提供明確信息。TikTok發言人表示，「在支持了我們在印度的2,000多名員工半年多之後，我們已經別無選擇，只能減少員工數量。我們十分清楚這一決定對印度員工產生的影響，但我們對此深表遺憾。」首席執行官Vanessa Pappas表示，公司曾希望禁令只是臨時性質，然而過了7個月後，結果並非如此。

根據知情人士表示，禁令頒布後，印度員工被告知要專注於開發字節跳動的其他應用，比如生產力套件Lark，這些應用在印度沒有被屏蔽(取消關聯)。此外，字節跳動還停止了在印度的所有營銷努力，以在該國推廣其其他服務。

在頒布禁令之前，印度是TikTok最大市場之一。但自去年中印邊境爆發衝突以來，印度連續4次以「維護國家安全」為由，對擁有大陸背景的手機APP採取禁用措施。

(中時新聞網)