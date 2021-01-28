農曆春節將至，北市府推出「新春祝賀防疫關懷包」，自即日起限量發放3000份，給本國籍居家檢疫者，內有新春發財金、年節巧克力、賀歲餅乾、熊讚面膜、祝福零錢包、健康毛巾、防疫口罩、體溫計、垃圾袋及餅乾、泡麵等關懷物資，讓返國居檢民眾在過年期間檢疫也能感受農曆新春喜慶，一起送瘟除疫迎新年。

市府自去年3月開始贈送關懷包給在北市檢疫的居檢民眾，關懷包內含口罩、體溫計、垃圾袋等防疫物資及食物等生活相關物資，內容相當豐富。

為體恤年節期間仍在檢疫的居家檢疫者心情，北市民政局邀民間寺廟發起關懷居家檢疫者活動，北市松山慈祐宮特別提供新春發財金、祝福零錢包及健康毛巾3000份，台北市台灣省城隍廟、台北市關渡宮、財團法人台北葫蘆寺、慈諴宮等善心宮廟，也共同響應提供新春發財金，讓居家檢疫者即使無法至宮廟走春，仍能感受到神明的庇佑，保佑疫情期間仍能平安過好年。

此外，市府更加碼重量版的年節巧克力及賀歲餅乾，還加贈熊讚面膜，豐富的年節新春關懷包，祝賀居家檢疫者新春愉快，有個漂亮的新年。

(中時 )