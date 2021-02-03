南市府觀旅局統整推出「犇遊台南E起購 新春懶人包」，讓民眾在台南「辦年貨、買年菜、吃春酒、撐醫護」，上網一指就能搞定。（南市府提供／李宜杰台南傳真）

南市府觀旅局統整推出「犇遊台南E起購 新春懶人包」，讓民眾在台南「辦年貨、買年菜、吃春酒、撐醫護」，上網一指就能搞定。（南市府提供／李宜杰台南傳真）

春節7天連假即將到來，南市府觀旅局統整推出「犇遊台南E起購 新春懶人包」，就是要讓民眾在台南「辦年貨、買年菜、吃春酒、撐醫護」，上網一指就能搞定。

台南市黃偉哲市長表示，年菜和年貨都是返鄉過年不可或缺的必備好物，逾28家台南安心餐廳於春節，推出各樣特色外帶年菜料理，歡迎民眾選購。

在購買年貨方面，為讓民眾在防疫之餘，安心購買台南年節好物，經發局也推出線上年貨大街選購平台：「台南慶新年：年節好物線上購」，有逾200家台南優質商家推出精選年節禮盒，農業局推薦的農特產品一樣買得到。

另外，農業局推行產品線上採購平台：「台南禮好：一起購好年」型錄，邀集台南21家農漁會、18位青農及優質業者，共同行銷台南在地農特產品，每一項都是CP值高的優選產品，送禮自用兩相宜的好物，民眾可透過網路下單採購，讓民眾在家就可以安心享受台南貼心暖胃的春節氣氛，體驗專屬台南的在地年味。

另，南市安心餐廳、觀光產業業者、旅宿業者、foodpanda及Uber Eats等外送平台，共同響應「感恩醫護：台南最挺您」醫護優惠專案，安心餐廳消費最低可享8折優惠，部份觀光景區可享免門票優惠、遊憩設施提供最低5折優惠、飯店民宿提供最低住宿5折優惠、foodpanda及Uber Eats外送平台提供台南醫護人員各5萬次優惠碼等，一起撐醫護。

(中時 )