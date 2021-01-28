知名海港餐廳疑似爆發食物中毒，食安處到場採驗。（台中市衛生局提供／馮惠宜台中傳真）

知名連鎖自助餐廳、漢來海港城廣三SOGO店27日深夜公告28日閉館一天，網友質疑恐是疫調出現桃醫相關民眾去過，對此，台中市衛生局證實該餐廳在24至25日間陸續有12名消費者因腹瀉就醫，食安處27日獲報到該餐廳進行稽查，並採檢送驗；餐廳表示，是自主閉館消毒；對於出現疑慮的消費者也將全額退費並負擔醫藥費，而台中市食安處今也要求業者暫停營業3天。

該餐廳在1月24日至25日期間，陸續有消費者出現嘔吐、腹瀉及腹痛等症狀，累計共有49人不適，其中有12位就醫。台中市食品藥物安全處27日獲報後，派員至供膳處調查，並採集食餘、環境及人體檢體送驗，要求業者暫停營業，檢驗結果最快兩周後出爐，屆時食品中如檢出病原菌，將依違反食安法處6萬元以上、2億元以下罰鍰；若調查結果明顯與食品有因果關係，將移送司法偵辦。

食安處到場稽查也發現餐廳現場有多項缺失待改善，包括牆壁角落不潔、砧板及鍋鏟老舊、冰箱門縫不潔、廚餘桶未加蓋、冰箱食品未覆蓋等，已責令業者限期改善，屆期若未改正，可處6萬元以上、2億元以下罰鍰。今則要求業者暫停營業3天。

對於餐廳突然宣布閉館一天，網友揣測不斷，餐廳所屬漢來美食集團坦承有消費者出現腹瀉就醫，為清除疑慮閉館消毒一天，也已緊急通知28日三個餐期訂餐的消費者，對於出現症狀的消費團體都將全額退費，並給予慰問金，至於就醫消費者的醫藥費也將全部承擔，並靜待食安處採檢結果。

(中時 )