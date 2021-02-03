盜版平台「人人影視字幕組」瓦解 陸網民哀嚎 微博7億人次關注（翻攝 澎湃新聞）

大陸知名的影音平台「人人影視字幕組」共刊載超過2萬部影片，註冊會員人數超過800多萬，除了網站還發行APP，紅極一時，如今卻因為侵權遭到瓦解，上海警方逮捕14名嫌犯、3家涉案業者，查獲20多支手機和12部電腦主機及伺服器等，涉案金額高達人民幣1600多萬元（約新台幣6900萬元）。

據《澎湃新聞》報導，上海警方在2020年9月發現，有人通過「人人影視字幕組」網站提供疑似侵權影片的在線觀看和離線下載，經與相關著作權人聯繫後發現都未取得授權或許可，於是立刻展開偵查。警方從會員付款以及周邊產品付款的資訊，鎖定嫌犯，1月6日同步在山東、湖北、廣西等地同步逮捕14名嫌犯。

警方調查主謀梁姓嫌犯等人自2018年起，先後成立多家公司，在國內外分散架設伺服器，進行開發、運行、維護「人人影視字幕組」。「人人影視字幕組」通過國外的盜版論壇獲取片源，並以每部約人民幣400元（約新台幣1730元）價格，僱人翻譯、上字幕後，透過收取網站會員費用、廣告費和出售盜錄侵權影片等手段非法牟利。初步調查，侵權影片多達2萬多部，註冊會員超過800萬人。

盜版平台「人人影視字幕組」瓦解 陸網民哀嚎 微博7億人次關注（翻攝 澎湃新聞）

堪稱最大盜版影片片源的人人影視字幕組倒了，引起7億網民關注，網友們在微博上哀嚎遍野，「 人家不是商業用途你憑啥區分盜版？？敵人太強大了 好想保護我方人人」、「有本事開放網飛（Netflix）啊」、「想支持正版，你倒是引進啊！ 想付費，你倒是別刪減啊！」、「有著閒心能不能管管流覽器的色情賭博廣告，和吹的跟醫仙在世的奇葩玩意」、「搶了誰的飯碗？騰訊還是愛奇藝？十幾年8百萬用戶1600萬"盈利"」、「該查的不查，這個追著屁股查？」

(中時新聞網)