罷免民進黨桃園市議員王浩宇成功後，下一位是2月6日將面對罷免投票的高雄市議員黃捷，引發外界關注，對此，民進黨立委范雲在社群平台分享兩人的合照，自曝黃捷是自己在台大任教時的學生，更大讚黃捷對高雄的貢獻，呼籲在地人一定要出來投下反對罷免票。

范雲今（17日）在臉書發文力挺黃捷，更列舉支持的理由，首先黃捷是她在台大任教時的學生，黃捷從大學時代，還沒参選前就積極參與公共事務、關懷社會議題。其次，她支持黃捷，更是因為黃捷擔任高雄市議員後，努力認真、確實問政，未曾辜負選民的付託。

2月6號的罷捷投票日，范雲擔憂，恐對黃捷很不利，因為那是過年前的前一個週末，年輕人很可能無法為了投反對罷免案特地再多回家一次，在如此不利的情勢下，范雲呼籲，非常需要大家一起，拜託高雄鳳山在地人，無論當時是投給誰，都出來投票，一起反對罷免案，留住用心爲台灣問政的盡責好議員！

范雲更分享一張2016年在街頭參與社會運動時，和黃捷相遇時的合照，呼籲大家一起幫忙支持黃捷，不要讓罷免案過關。底下網友也表示，「支持黃捷，高雄人別丟臉，再給國民黨一個教訓，大家記住，國民黨不倒，台灣不會好」、「不只針對黃捷，為的也是對抗這種報復式罷免的亂象」、「我當初議員有投她，我會去投反對票的」、「范委員：今天才知道黃婕是妳的學生，師生都是優秀女性政治人物，黃婕不能被罷免掉，請高雄該區選民一定要踴躍出來投反對票」。

(中時新聞網)