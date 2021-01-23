台灣青年民主協會揭露「國立屏北高中教官趁學生期末考，突襲搜查全體住宿生宿舍」，讓學生覺得「比犯罪嫌疑人還不如」。教育部今天表示，並未認為屏北高中搜查合法，近日將召開會議研商，以廣納整合各界的多元意見，共創友善安全校園。

青民協日前接到多位屏北高中學生反映，教官利用期末考搜查學生宿舍，並翻學生行李箱、內衣褲等個人物品。對此，教育部國教署經過調查後回應，屏北高中並非全面性檢查宿舍、而是抽查，而在抽查過程中，也都有學生代表在場。

教育部國教署當時指出，屏北高中抽查學生宿舍，是由生輔組長統一實施檢查重點說明，之後依性別分組，每組校方人員兩名及學生代表一至二名，由各組進行檢查，男女生宿舍各抽查5間寢室，非全面性檢查。

教育部國教署表示，屏北高中抽查學生宿舍，查獲違禁品由編組學生實施紀錄及拍照，計有香菸、打火機、卡式爐、瓦斯罐及電鍋等高耗電電器等。

教育部國教署當時這樣的回應，被部分媒體解讀為「屏北高中的搜查合乎規定」，不過這惹惱一大票學生有住宿生直言，連民進黨立委范雲都要求，學生隱私權不容侵犯，國教署應直接至屏北高中調查實情，務必以保障學生權益為優先。

這時候風向轉了，教育部國教署致電青民協表示，「並未認為屏北高中搜查合法，媒體報導對國教署的立場有誤解，國教署近日將針對高中以下宿舍安全檢查相關規定，開專案會議檢討，並研議修正方向，會議除教育部法制人員及宿舍第一線管理代表外，也將邀請青民協參與。」

教育部今天再度回應媒體說，感謝各界對兒少議題長期的用心及提供寶貴的建言，對於屏北高中事件，近日將召開會議研商，以共創友善安全校園。

(中時 )