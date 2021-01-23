資深男星黃安當年以一首〈新鴛鴦蝴蝶夢〉紅遍大街小巷，目前長期旅居大陸，而對於時事也經常有不同見解，但也容易引起爭議；最近黃安在微博聊到有關演藝圈生態，自曝其實「混不好」，並解釋原因讓網友都忍不住笑了。

23日下午黃安更新微博動態，提到他認為的演藝圈狀況，針對外界覺得這一行就是亂，他表示「賺錢容易又沒文化，而且都是帥哥美女，不亂才怪」，字句間沒有強調是哪些事，但不少人都覺得可能是因鄭爽、華晨宇等事件有感而發。

有趣的是，對於其他人好奇「安哥你不也是演藝圈的？」，黃安對此笑說，「我有一點點文化，就因為這一點點，我就混不好」；他也想了一下身邊的朋友圈，幾乎都不是演藝圈的人，有保全、賣魚賣菜的、健身教練或房屋仲介等等，都是些平凡不過的人。

不過，黃安有簡單提到，「許多娛樂圈發生的事，不但嚇到你們，也嚇到我，我都驚呆了」；但後來他也說了，「我會越來越平凡，我也願意更平凡，浮名浮利，鏡花水月，就那麼回事」。

但大多數網友看到黃安的話都笑了，紛紛表示，「這點說的真對，一群帥哥美女，賺錢容易但沒文化」、「娛樂圈太亂了，還是安哥出淤泥而不染」、「娛樂圈工作，娛樂圈外生活，這句話說的真好」；但有些人卻不贊成，揶揄「不是有沒有文化的問題吧，是人的問題吧」。

(中時新聞網)