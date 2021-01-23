大陸綜藝節目《乘風破浪的姐姐2》昨(22日)首播，港星謝霆鋒的前妻張柏芝與現任女友王菲的閨蜜、大陸天后那英互動也格外引來關注。果然節目第一集就上演觀眾期待橋段，正當張柏芝因自認表現不好，忍不住在後台失控痛哭，那英卻意外吐了一句真心話，讓張柏芝瞬間傻了幾秒，才回應：「所以我沒感謝妳」。

《乘風破浪的姐姐2》日前首播，那英與張柏芝之間的互動掀關注。不過從那英與張柏芝初次見面的狀況，不難發現兩人關係超不熟，那英熱情擁抱：「叫柏芝好呢還是栢芝好呢？」張柏芝：「妳喜歡就好。」

那英耿直安慰讓張柏芝差點招架不住。(取自微博)

後來張柏芝更在首次演出中，選擇獻唱自己的代表作《星語心願》，只是表現不如預期，也讓求好心切的張柏芝忍不住在後台失控淚崩，她百感交集地對其他姐姐們說：「明明我唱也不好，跳也不好，但是我看電視裡面妳們舉手的那個愛，那個感動我真的忍不住。」

此時，那英也特地走上前給了張柏芝大大的安慰擁抱，不過個性直爽的她，說出的話也很直接：「妳別哭，我都沒投妳票。」讓張柏芝聽完愣了一下，才回擊那英「所以我沒感謝妳」，幽默對話逗樂眾人。

(中時新聞網)