大陸甘肅一名女子因使用當地自製的雜牌手機，半夜充電手機時，電流疑似從手機的金屬邊緣樓漏出，而她又手握著手機入睡，導致她當場被電死；女子老公起初將手搭在她身上驚覺觸電，趕緊呼喊對方卻為時已晚，女子躺在床上已無呼吸心跳，事後丈夫發現她手掌上有2道明顯焦痕，才驚覺是手機充電時漏電。

據《中國報》報導，大陸甘肅一名女子的老公日前半夜碰了妻子一下，沒想到竟發生觸電，感覺麻麻的，他當下認為不太對勁，決定出聲喊了對方，沒想到妻子完全沒反應，他趕緊起身叫救護車，此時妻子已無呼吸心跳；他發現妻子手中握著正在充電的手機，右手手掌有兩道明顯被電擊的焦痕，趕緊拔掉充電線將妻子送醫，最後仍回天乏術。

據了解，該女子使用的手機非知名品牌，屬當地自製的小品牌手機；遺體雖然手部有明顯焦痕，但手機內部和充電器皆無受損，警方研判是手機本身設計不良，才會讓金屬邊緣漏電，導致該她遭電擊身亡。陸媒表示，手機在充電時若出現漏電，表示充電插頭多半是假冒偽劣產品，因製程不佳導致充電時電流輸出不穩定，加上絕緣體並非標準規格材料，才會導致手機出現漏電情況。

此外，若手機邊框等部位在接合時出現鬆動、沒有密合，使手機某個部分出現外漏，當自己去碰觸手機的那刻形成一個導體，就會出現漏電。泰國一名16歲少女去年10月躺在床上用手機聽音樂，疑似也是設備故障導致漏電，導致她當場被活活電死。

(中時新聞網)