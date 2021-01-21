主播在螢光幕前多以套裝示人，給人端莊優雅的印象，不過她們如果脫下套裝，私服竟然比播新聞精彩？近日6位美女主播上節目，曝光私底下真面目，和台上的模樣差很大，讓網友都直呼太萌了。

《綜藝大熱門》找來6位美女主播鄭亦真、郭安妮、李佳玲、高毓璘、洪藜恩、侯以理，分享自己私下興趣，有別於主播台上的氣質形象，不少主播都喜歡運動休閒的打扮。

6位美女主播穿套裝排排站。(圖／翻攝自鄭亦真臉書)

高毓璘（左起）、鄭亦真、侯以理曝光主播台下另一面。（圖／翻攝自YouTube)

之前因為邊吃漢堡邊播報，而掀起一陣吃播風潮的中天美女播鄭亦真，其實脫下主播套裝後，私底下喜歡靠打拳擊、泰拳紓壓，她也換上平時運動的造型，小背心搭短褲，大秀健美身材。

李佳玲（左起）、郭安妮、洪藜恩私下打扮運動休閒。（圖／翻攝自YouTube)

她也提到自己上妝美美時，反而沒桃花，素顏時候卻豔遇不少，曾經在搭飛機、素顏時，被空少搭訕，還拿來免稅店本子，要她自己挑喜歡的東西「我買給妳」，但最後她還是拒絕對方好意。

另外，平時喜歡打高爾夫球的郭安妮，也換上T恤短裙，她更透露自己私底下很愛打電動，洪藜恩則喜歡算命，李佳玲則很愛買樂透，更把愛犬取名為威力，侯以理則是鐵人三項選手，平時沒播報時，幾乎都在訓練和比賽。

而已是人妻、人母的高毓璘，穿上平口短上衣搭皮短裙，低胸中空設計，讓她的酥胸和事業現若隱若現，纖腰和筆直長腿更是吸睛，讓主持人都驚呼連連「妳的私服也太辣，真的沒看過」。

脫下主播套裝！換私服真的比播新聞還精彩！？ (影／取自綜藝大熱門YouTube)

(中時新聞網)