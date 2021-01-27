資深廣播人白銀25日過世，享耆壽90歲，今（27日）在台北清真寺舉行告別式，中廣董事長趙少康、主播李艷秋等人出席悼念。
白銀生前桃李滿天下，得意門生李艷秋從10歲到國一，跟著白銀學習講故事、報新聞、錄廣播劇，上大學後白銀又找她回來寫廣播劇。談到恩師，李艷秋說：「她非常嚴厲，一個音沒有發準，就重來一遍，一個故事我可以錄十幾二十遍。白銀阿姨的嚴厲和擔任老師的責任感非常強，她希望每一個學生在這個行業都能是頂尖的，她是我這一輩子的貴人。」白銀赴美定居後兩人久未聯絡，最近一次見面約二丶三年前。
已故主播傅達仁妻子鄭貽則說，這幾年白銀生活行動自如，非常堅強，對於她的離開「非常不捨，非常祝福她」。她一生熱愛工作，要求學生字正腔圓，學生報新聞時，她盯著螢幕看，有誤馬上更正，培育了很多主播人才，白銀功不可沒。
前中視攝影記者馬儁人也到場致意，他印象深刻白銀在中視教主播時，看到攝影記者在旁，要求「你們在旁邊看幹嘛？都來上課！」是非常有熱忱的老師。
白銀的大兒子在美國，今由小兒子及親友送媽媽最後一程，小兒子表示媽媽生前身體硬朗，雖腹部長7公分腫瘤但是良性的，對於母親離世他感到很突然，他為母親舉辦回教儀式的告別式，母親將長眠在六張犁的回教公墓。
白銀在中廣服務超過40年，曾主持「白銀阿姨說故事」、「快樂兒童」等節目，也曾以「快樂兒童」獲頒第3屆金鐘獎編導獎，她也於1994年獲頒金鐘獎特別獎。
(中時 )
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