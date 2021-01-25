正妹主播張齡予長相甜美加上專業播報，讓她人氣始終居高不下，然而日前她卻透露，曾被一名粉絲狂罵超過5分鐘，只因對方怕她助長「假粉絲」販售名人簽名，然而張齡予不想錯過為真正粉絲服務的機會，「雖然力量微薄，總是希望自己能夠多做些什麼回饋大家，讓大家知道我的感謝。」

張齡予表示，當時在公益活動後，許多粉絲都上前要求合影簽名，她也來者不拒，卻有一名男性激動衝上前要她停止簽名，表示現場有很多假扮粉絲的人，會將簽名放到網路上以高價販售，張齡予透露她不願因為如此讓粉絲錯失應有的福利，因此沒有理會，沒想到竟觸怒對方，「妳愛簽就簽吧，我再也不支持妳。」

張齡予無奈地說，她出席活動常看到粉絲在現場一等就是2個小時，只為了爭取和她互動的機會，「面對這些守候在現場，只希望留下回憶的粉絲，我總是盡力回應需求，只希望大家辛苦跑一趟，賓至如歸。」她不想讓粉絲失望，「等著喜歡的偶像結束工作，鼓起勇氣跟他要個合照簽名，卻被拒絕，那一定會很失望。」

她沒想到竟然會招來痛罵，也十分感謝每次大家都給她滿滿的溫暖，「能見到你們每一個人我都很開心，你們每一個按讚、留言我也都很珍惜，謝謝你們為了我有所付出，願意關注，我希望我們不要把世界想得那麼壞，我也相信真的會喜歡我的人一定也是好人，會幫忙守護我的價值跟初衷。」

(中時新聞網)