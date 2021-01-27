南韓超狂辣媽網紅ohttomom(오또맘)，擁有天使臉孔、魔鬼身材，在網路上迅速竄紅。近日ohttomom曬出一段穿著運動服熱舞的抖音短片，大秀凹凸有致的火辣身材，令網友看的直噴鼻血。

ohttomom在IG上擁有86萬名粉絲追蹤，讓她吸引到不少廠商爭相與她合作。近日ohttomom收到延世大學邀請，為該校推出的健康食品在IG上做宣傳，只見照片中她只穿著一件白色平口小可愛搭配米色休閒褲，在貼文中釋出一段熱舞短片，大方秀出結實的腹肌馬甲線與傲人的上圍，吸引超過萬名網友按讚。

晚間ohttomom再度加碼PO出抖音熱舞短片為其商品宣傳，在影片中她疑似剛運動完，穿著V嶺吊帶運動內衣搭配棕色瑜珈褲，對著鏡頭擺出各種性感舞姿，火辣深溝與極致曲線再度令網友暴動，紛紛留言「這影片看百變也不厭倦」、「真希望影片可以長一點」、「你絕對是世上最美的性感女神」引爆話題。

另外，ohttomom日前與好友一同前往飯店度假的照片中，只穿著銀色運動內衣及長褲的她，同樣不吝嗇的對著鏡頭秀出性感的翹臀及水蛇腰，羨煞不少女性粉絲。而ohttomom雖已是一個孩子的媽媽，但她憑著亮麗外表，170cm的高䠷身材加上經常透過IG分享健身影片，以及穿搭辣照展現前凸後翹的曲線來製造話題，使她在網路上的人氣不斷飆升。