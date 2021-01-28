美國24歲新生代超模貝拉哈蒂德（Bella Hadid），出道以來一直都以前衛、大膽的穿搭風格受到全球粉絲的喜愛，也是不少品牌指定合作的模特兒之一。近日她除了幫米蘭精品MOSCHINO拍攝一系列形象照外，還登上精品時裝Fendi的伸展台，大秀凹凸有致的好身材。

貝拉哈蒂德擁有精緻五官與175cm高䠷的火辣身材，與同樣是超模的姊姊吉吉哈蒂德(Gigi Hadid)一同在伸展台上發光發熱，年紀輕輕便成為全球知名的超級模特兒，加上獨特的穿搭風格與品味，使她成為不少女性的穿搭指南，IG狂吸超過3802萬名粉絲追蹤。

一年一度的巴黎高訂時裝周在近日如火如荼的展開，但受到新冠肺炎疫情的影響，大部份的秀場皆改為線上舉行。而貝拉哈蒂德近期也變得十分忙碌，幾日前為了幫米蘭年輕奢華品牌MOSCHINO拍攝一系列新品形象照，她竟只穿上ㄧ件小丁上陣，並將身體漆成銀色大秀極致好身材。

當地時間1/27所舉行的Fendi春夏新品「Fendi Couture」伸展台上，貝拉哈蒂德再換上ㄧ套透視訂製洋裝優雅現身，上半身削肩與胸口鏤空的設計，使豐滿半球與直角肩一覽無遺，高腰貼身的剪裁則是將她曼妙的曲線完美呈現，加上透視罩衫的加持，使整體造型看起來神秘又不失性感，讓時尚迷相當期待接下來的設計作品。