北部某醫院爆群聚感染已釀4名醫護確診，院方除維持12日啟動的應變計畫：分艙分流、暫停收住院病人、暫緩常規及門診手術、禁止探病、陪病限1人、急診待床者協助轉院等6項防疫措施，16日隨著確定爆發群聚感染，又再增加分區分色。

院方將全院分成「紅黃綠」3區，門診和外科診是最安全的「綠區」，傳染病房、確診個案或環境檢出病毒陽性反應的內科或負壓病房則為最危險的「紅區」，採就地隔離，一定要戴N95口罩，黃區則是危險紅區周邊的其他內科及病房，且收治患者並非新冠肺炎類病人。

無論是哪一區，換一間病房就得換一個口罩並消毒，各區都要造冊，黃、綠區醫護非必要不得進入紅區，若有特殊狀況必須報備核准後才能進入，務必嚴格遵守，遵照SOP流程進行。

醫學中心感染控制專業人員也進駐檢視了解緊急應變規畫，因該醫院人力吃緊，也啟動人力調度，去年2月全市11家急救責任醫院組成「COVID-19聯防醫療網」，並簽署合作聲明書，達成「跨院醫事人力支援」等5大合作事項，會以曾經待過該醫院或熟悉該醫院運作模式的醫護優先。

院方持續「只出不進」，王姓病患家屬指出，1個月前進入醫院時，同時8台救護車擠滿急診前廣場，急診室人滿為患，連地上都坐滿病患，但盛況已不復見，部分樓層全面淨空，自己親人所待樓層只剩個位數病患，透露為了讓護理師隨時注意患者狀況，病房門持續開啟，但直到17日爆發群聚感染後，院方才宣布病房門全天候關閉，讓他覺得似乎有點「慢半拍」。

王姓病患家屬不諱言疫情之初曾考慮轉院，但考量病歷都在，且一直以來都很認同醫護的治療跟照顧，也認為轉院後其他醫院可能無法負荷，因此決定留下來持續醫治，也慶幸選擇留下來，目前醫護人員史上最充足，照料非常全面，希望下周可以出院。

(中時 )