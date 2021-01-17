楊志良籲防疫不能靠「帶風向」PTT洗版狂挺「楊志良說錯了嗎？」(摘自中天新聞)

北部醫院群聚感染加劇，中央疫情指揮中心連續兩天公布兩名醫護經由二次採檢後確診，都曾和原染疫醫師（案838）有接觸。對此，前衛生署長楊志良點出「醫院系統管理有問題」，且鐵口直斷稱，若院內不做出改善，恐怕會害台灣防疫失敗，讓病毒進入社區。

在國內爆發首例醫師染疫後，因在節目上發表「開除說」的楊志良慘遭醫界圍剿，一面倒要求楊要道歉。不過隨著醫院群聚感染擴大，不少人網友改稱楊志良為「先知」，因為他最先提到醫師未遵照防疫SOP回報症狀。

今北部醫院群聚感染又有一名醫師確診，根據《自由時報》報導，楊志良對此表示，感染發生在醫院內，「某種程度上是非常幸運的」。因為確診的醫護工作範圍仍屬同一層，若跨層樓或跨艙感染，「可能就要封院了」。

楊志良表示，通常醫護人員受過專業的訓練，警覺心會比一般人更高，針對昨日確診的護理師（案852），出現症狀後還跑去藥局、診所看診，還傳家人有出現症狀，認為缺乏基本警覺，「顯然這個醫院的管理有問題」。

「顯然是醫院的訓練、制度有狀況、未落實」。楊志良表示，個人的錯誤是一回事，是整個系統的問題才嚴重。他呼籲指揮中心應該正視醫院管理及雙標問題並盡快改善，否則恐出現防疫破口。他更「鐵口直斷」稱，台灣未來幾個月的疫情會非常嚴重，「如果不改，照現在這樣下去，台灣防疫會失敗」。

(中時新聞網)