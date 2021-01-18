退役UFC拳手、職業摔角手韋蘭斯(Paul Varelans)在美國時間16日不幸因為新冠肺炎去世，享年51歲，他的一位親友已對格鬥新聞網MMA Junkie證實。韋蘭斯是身高203公分、體重超過300磅(約136公斤)的巨漢，綽號「北極熊」。

#Update on Paul Varelans - I got to tell my brother I love him today, he is still in a coma and multiple infections. The... 由 Don Mcguire 發佈於 2021年1月16日 星期六

韋蘭斯去年12月初確診新冠肺炎，月中在臉書貼文表示「我感覺身處地獄」，他並以格鬥經驗來比喻：「COVID-19就像一個追著我腎臟狂打的拳手，而且他的攻擊永不停歇。」他是重症患者，病情在幾天之內急速惡化，被迫以呼吸器和藥物誘導昏迷(Induced coma)爭取時間，他回復70%自主呼吸，但最終還是不敵病魔。

就如一些強悍的美國運動員，韋蘭斯大學時期也是美式足球選手。格鬥生涯累積9勝9敗，1995年7月初次於UFC 6登台，在錦標賽首戰以62秒肘擊打倒他的第一個對手，不過在下一輪敗給了「坦克」阿巴克(Tank Abbott)。後來的UFC 7韋蘭斯打到決賽才輸。由於UFC創立於1993年，韋蘭斯也算是聯盟的拓荒者之一。他於1998年之後離開聯盟，參加過職業摔角ECW的比賽，與當時的明星Taz對陣。

去年夏天因為職業球季復賽，運動明星染上新冠肺炎的很多，足球天王C羅(Cristiano Ronaldo)、網球球王喬柯維奇(Novak Djokovic)、籃球明星杜蘭特(Kevin Durant)都曾染疫並痊癒。雖然NFL、NBA、MLB很多人在球季中染病了也像沒事一樣，但是對於有出現症狀的患者，他們共通的經驗都是很痛苦的。

(中時新聞網)