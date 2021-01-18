北部染疫醫爆發院內感染，不少民眾質疑醫護人員未遵守防疫SOP，導致染疫。對此，中央流行疫情指揮中心專家小組諮詢委員李秉穎今表示，發生院內感染很難追溯感染源，打個噴嚏幾個小時都還具有感染力，無意觸摸眼、口、鼻，都有染病風險。

台大醫師兼指揮中心專家小組諮詢委員李秉穎今（18）天上廣播節目《周玉蔻嗆新聞》表示，院內感染很難追感染源，而新冠病毒最可怕的地方，就是不用飛沫傳染，沒有直接面對病人，都有可能得到感染，更何況是戴口罩，且總有脫下口罩的時間，若手未好好的消毒，又接觸眼、口、鼻，就會得到感染。因此，所有的醫護人員皆不要摸眼、口、鼻，不論鼻過敏多麼嚴重。

李秉穎說，病毒離開人體，不會馬上死亡，若一個人打了一個噴嚏，導致桌面殘留病毒，這病毒可能幾個小時，甚至一兩天後依然是活的，且具有傳染力，因此下一個人接觸，再觸摸眼、口、鼻，仍會感染，這無法匡列所謂的接觸者。

李秉穎表示，去年北部某醫院發生院內感染，在環境內找到很多新冠病毒存在痕跡，這是醫院感染管制必須很重視的事，一個新冠病人是處於一個病室、隔離病房， 病毒會存在的環境就僅此該病房而已，沒有其他危險性，唯獨進入病房的人要多注意。若是一名醫護人員染疫，醫院內各個角落恐已有病毒，因此就算戴著口罩，在不知不覺情況下，仍會發生接觸傳染。李秉穎再次呼籲，所有醫療人員要提高警覺，謹守勤洗手、戴口罩、禁摸眼口鼻，才能保護自己。

(中時新聞網)