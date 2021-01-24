衛福部立桃園醫院近日爆發院內感染事件，累計15例確診，近期鄰近5縣市和國軍要求公務員和官兵禁赴桃園，避免疫情擴散，新北市長侯友宜日前表態，新北「不能置身事外」後，入口網站《Yahoo》對此做網路民調，結果顯示，逾9成(90.4%)網友認同侯友宜說法，僅7.3%網友不認同。

指揮中心今(24日)召開記者會表示，1月6日至19日曾於該院出院的病患與陪病者須居家隔離14天，目前部桃全棟列風險區，估計約有五千人受影響。此外，對於今天出現案889、890兩名部立桃園醫院的確診個案，疫情指揮中心指揮官陳時中指出，因上午時間過於緊迫，因此只能先針對最高風險的範圍處理。

中央疫情指揮中心指揮官 陳時中。(圖/本報資料照)

對於桃園醫院疫情升溫，侯友宜受訪曾表示，桃園染疫新北不可能置身事外，不是只有桃園作戰，是全台灣一起作戰，新北將會全力支援。此外，對於國防部下達命令所有部隊，官兵非必要應避免進入桃園，隨後5縣市也跟進辦理。侯友宜強調，新北、桃園是共同生活圈，桃園染疫新北不可能置身事外，國防部為何會下此令，才是問題所在。

入口網站 Yahoo網路投票。(圖/翻攝自Yahoo奇摩)

入口網站《Yahoo奇摩》22日就對此發起網路投票民調，以「侯友宜說桃園疫情擴散「不能置身事外」，你認不認同？」為題詢問廣大網友看法，投票時間為1月22日至27日，截至24日晚間8時為止，共有1萬7千多名網友投票，投「認同」的人比例逾9成(非常認同67.5%、還算認同22.9%)，投「不認同」的比例佔7.3%(不太認同5.4%、非常不認同1.9%)。

(中時新聞網)