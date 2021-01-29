新冠疫情持續肆虐，新北市長侯友宜今宣布，2021萬金石馬拉松確定延期，將於11月21日復辦，跑友若無法延期可以申請全額退費，退費受理期限自即日起至3月31日（三）中午12時止，侯友宜表示，「對去年與今年參賽的跑友非常抱歉，這是疫情影響下不得不採取的萬全方式。」

2021萬金石馬拉松原訂3月21日登場，集結1萬6500名跑友、含菁英選手12人，2020賽事就因疫情取消，2021已是第2度受疫情影響延期。

侯友宜表示，萬金石馬拉松是全球矚目的盛大賽事，賽事集結人潮擁擠，無法落實全程佩戴口罩及保持1公尺安全社交距離，且涉及很多外國選手要入境，在沒辦法百分百確定防疫的情況下，決定提早告知跑友賽事確定延期。

新北市教育局長張明文補充，跑友若無法延期可以申請全額退費，退費受理期限自即日起至3月31日（三）中午12時止，可上萬金石官網或官方APP，登入系統填寫退費申請。

(中時 )