花蓮一名58歲廖姓男子16日開車前往七星潭找朋友，疑似為了抄捷徑，竟然想攀爬四八高地邊緣約5公尺的陡坡前往海灘，沒想到攀爬途中不慎墜落卡在石縫中，造成身體及頭部多處擦挫傷，附近民眾聽到哀呼聲上前查看並通報警方，廖男經救護人員送醫急救後仍傷重不治；警方最後也依意外死亡協助家屬報請相驗。

花蓮警分局表示，16日下午約12點時獲報指出，七星潭風景區望海樓停車場往南800公尺處沙灘旁，有一男子面露痛苦地趴臥在石縫中不斷呼救，協請救援。然而因海灘上無法行車，於是救護人員以吉普車接力上救護車後，送往慈濟醫院就診，最後仍傷重不治。

廖姓男子疑似為了抄捷徑，竟然想攀爬四八高地邊緣約5公尺的陡坡前往七星潭海灘，沒想到攀爬途中不慎墜落卡在石縫中，造成身體及頭部多處擦挫傷，送醫急救後仍傷重不治。（警方提供／羅亦晽花蓮傳真）

因七星潭海灘無法行車，救護人員以吉普車接力上救護車，送往慈濟醫院就診，不過廖男最後仍傷重不治。（警方提供／羅亦晽花蓮傳真）

警方調查指出，廖男當天開著車來到望海樓七星潭附近，而墜落位子離望海樓往南大概約800公尺的海灘旁的石縫中，上方就是知名景點四八高地的邊緣，因海灘與高地交接處十分陡峭，疑似為了攀爬峭壁而發生意外。

警方會同縣警局鑑識小組人員勘查時，現場未發現可疑跡證，且廖男在救護人員到場時仍有意識，指稱在該處找友人時不慎從邊坡處摔，全案依意外死亡案協助家屬報請檢察官相驗。

(中時 )