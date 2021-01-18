竹東鎮中山國小棒球隊去年12月參加「第5屆健豪同仁盃全國少年軟式棒球錦標賽」勇奪亞軍，在全台規模最大的「第23屆諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽」低年級組榮獲季軍，選手們18日帶著獎盃與縣長楊文科分享榮耀，楊縣長拿起諸羅山獎盃時笑說「好重喲！」

楊文科說，中山國小是竹縣基層棒球球隊，縣府積極培養球隊人才，過去曾安排該校多次與日本少棒交流賽，相互切磋球技，也期待地方熱心人士繼續挹注各項資源，讓中山國小少棒隊持續打出好成績！

中山國小校長郭碧玄表示，該校少棒近年5、6年級面臨斷層，多以4年級為主，這次參與諸羅山盃只有4位球員較有經驗，其餘都是加入球隊不到1年的菜鳥球員，學校會持續召集更多熱愛棒球的孩子，積極培養基層棒球人才。

比賽進入四強賽時，對戰澎湖講美國小，一度落後4分，選手們急起直追打進PK戰，雖以1分之差無緣冠軍賽，但在季殿軍賽中，選手們重整心情氣勢如虹，抱回了季軍獎盃。

諸羅山盃榮獲大會最佳一壘手、打擊獎第二名的球員張擎榮說，從小一開始練習打棒球，很開心拿到這份成績的肯定。榮獲最佳游擊手球員羅浩翰則說，首次在比賽榮獲個人獎，未來想繼續打球!

(中時 )