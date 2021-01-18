遠傳電信18日宣布推出創新升級的電信用戶服務「遠傳心生活」，為遠傳用戶打造行動生活圈，攜手包括肯德基、必勝客、易遊網、KLOOK、foodpanda、倩碧、健身工廠等20家跨領域的領導品牌，以「提升用戶福利」、「嚴選用戶優惠」兩大核心精神推出全新「遠傳心生活」App，打造一站式行動生活圈。

另外，「遠傳心生活」也推出「跨超商咖啡寄杯」服務，同時攜手7-ELEVEN、全家便利商店以及萊爾富三大超商，等於為遠傳用戶在全台提供逾1萬家領取咖啡的店點，為全台「咖啡寄杯」服務的規模寫下新頁，也為數位平台的應用立下高標。

遠傳電信總經理井琪表示，五家電信公司很擠，如何區隔服務，不再只是比資費，而是合約用戶深度黏著度，遠傳提供用戶追劇、聽音樂、玩遊戲、購物，還會串連更多優質企業服務，透過遠傳幣做溝通，提供用得愈久享有的尊榮愈高。

井琪表示，遠傳積極推動數位轉型，去年10月推出「遠傳搶付」服務，是數位轉型的重要一步，緊接著在18日創新推出「遠傳心生活」，廣邀跨界夥伴共同打造一站式數位服務，透過人手一支的手機打造用戶的行動生活圈，在優化的使用者介面與客戶福利全面升級的基礎上，提供用戶獨享的優惠，「遠傳心生活」是遠傳為客戶服務有感升級的一大步，期望透過「遠傳心生活」App跟用戶能【靠得更近】，才能為他們【想得更遠】，提供更適用的福利與回饋，去年年試營運已有100萬下載使用，今年希望挑戰一年內200萬用戶下載使用，推廣遠傳用戶打造的行動生活圈。

遠傳也在用戶福利上全面升級，遠傳用戶每月所繳的電信費用，或是各項friDay加值服務的每筆消費，都可以回饋遠傳幣，回饋方式依照用戶年資或消費金額分為五級，可享不同等級的回饋，也就是用戶只要使用遠傳的服務越久、領得越多，回饋的1遠傳幣等同於現金1元，用戶可將遠傳幣用於遠傳friDay購物、friDay影音、音樂等各服務消費折抵，讓回饋的遠傳幣真正為客戶所用。

「遠傳心生活」推出的跨超商咖啡寄杯服務，攜手7-ELEVEN、全家便利商店以及萊爾富三大超商，愛喝咖啡的消費者只要在「遠傳心生活」一次下單即可，便利數位服務超有感。除此之外，「遠傳心生活」App同時納入諸多貼心的功能，譬如在快捷鍵提供多項便利服務，包括停車位立即找、計程車一鍵呼叫，協助用戶擴大行動數位生活應用面。

「遠傳心生活」更與多家知名品牌推出用戶獨享的尊榮優惠方案，如肯德基指定套餐5折起；必勝客指定套餐下殺4折，foodpanda全平台與生鮮雜貨新客享4折優惠，iCook 愛料理VIP訂閱服務&精選方案，更享「遠傳心生活」獨享優惠價。不僅餐飲方案回饋深，用戶方方面面的需求優惠，「遠傳心生活」更是一網打盡，如易遊網旅遊最高折600元；EZTABLE預付餐廳訂位現折110元；KLOOK指定行程享5％遠傳幣回饋；共享機車WeMo Scooter最高送125元的騎乘金；完成新開立遠銀Bankee帳戶任務最高可獲500遠傳幣；新申辦遠傳friDay聯名卡可獲得700遠傳幣；完成Richard指定任務加碼送50遠傳幣。

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