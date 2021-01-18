南韓演藝圈再爆一例確診！美籍韓裔歌手John Park因參與《美國偶像》、《Superstar K》等選秀節目爆紅，不料18日所屬經紀公司卻宣布John Park確診新冠肺炎（COVID-19），目前已經進入醫院隔離，「我們將符合相關規定，盡最大努力管理和隔離。」

John Park所屬經紀公司音樂農莊（Music Farm），今(18)日在官方IG宣布消息，「John Park在15日確診為新冠肺炎。」同時強調John Park是無症狀患者，目前他們已經對John Park周遭的工作人員採取檢測等必要措施，也會依照相關規定管理和隔離，希望大家可以放心。

John Park本名朴成奎，出生於美國，還是名校西北大學經濟學系的高材生，但他一直懷抱著音樂夢，2010他參加《美國偶像》第9季進入準決賽，最後在20名止步，他仍不放棄夢想，回到南韓參加選秀節目《Superstar K》，在第二季中獲得亞軍的亮眼成績。

進入演藝圈後John Park得實力受到肯定，2012年奪下Gaon Chart K-pop最佳新人男歌手，也慢慢朝全方位發展，參與了不少知名綜藝節目，包括《無限挑戰》、《Running Man》、《兩天一夜》等等，逐漸累積知名度，2013年還曾以節目《我們小區藝體能》榮獲綜藝男新人獎，活躍於綜藝圈。

(中時新聞網)