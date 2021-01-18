瞄準農曆春節送禮商機，愛買量販宣布，2021年農曆春節檔期開打，祭出高檔進口禮盒應戰，今年共推出超過30款日本、香港、馬來西亞、印尼、迪士尼、三麗鷗等免稅店等級限量進口禮盒，比去年多出二成。業者分析，由於今年農曆春節不能出國渡假，省下的旅遊預算可望在國內轉化為「補償性消費」，也會特別想買進口商品解解購買慾。

愛買表示，愛買量販生鮮禮盒搶先上市，有智利帝王蟹、熟凍帝王蟹腳、日本生食干貝等高檔海鮮生鮮禮盒，也有日本熊本草莓、日本彩色蜜柑和日本金星蘋果等水果禮盒，自用或送禮都很合適。

此外，愛買也導入多款日本進口春節禮盒，例如量販獨家販售的「本田鐵火燒綜合煎餅禮盒」，一盒有醬油、芝麻、抹茶和海苔4種口味；還有爆濃蟹味的「北海道螃蟹風味煎餅禮盒」；大人小孩都喜愛的可愛小雞造型「名古屋雞蛋糕禮盒」；澎湃大氣的「世紀草莓巧克力大福」；香港進口的「榮華餅家熊貓曲奇」和綜合風味的美心「曲奇四脆」、「精緻雞蛋捲」限量發售。

(工商 )